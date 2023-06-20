بالصور.. "الرحيلي" يقف على الخدمات البلدية بميقات "قرن المنازل" ومركز الفرز الأمني بالبهيتة

وحث "الرحيلي" منسوبي الأمانة على بذل مزيدٍ من الجهد لخدمة ضيوف الرحمن، ومضاعفة الأداء خلال الفترة المقبلة بما يتوافق وجهود تحسين مستوى الأعمال البلدية فيما يتعلق بالنظافة والصحة العامة، والحرص على متابعة ومراقبة محال بيع الأطعمة، مشددًا على ضرورة تطبيق لائحة الجزاءات البلدية على المرافق التجارية المخالفة حفاظًا على صحة ضيوف الرحمن العابرين للمشاعر المقدسة عبر منافذ الطائف البرية، ومنع أي تجاوزات صحية قد تعرض صحتهم إلى الخطر.