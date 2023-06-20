بالصور.. "الرحيلي" يقف على الخدمات البلدية بميقات "قرن المنازل" ومركز الفرز الأمني بالبهيتة

فهد العتيبي
وقف أمين الطائف المهندس ناصر بن ضيف الله الرحيلي على الجهود الميدانية لفرق الأمانة بميقات "قرن المنازل" بالسيل الكبير والمواقع المحيطة، ومركز الفرز الأمني بالبهيتة، بالإضافة إلى عدد من المواقع الحيوية على طرق سير الحجاج من الطائف باتجاه مكة المكرمة وبخاصة المواقع ذات الارتياد العالي، وذلك للتأكد من مستوى الخدمات البلدية المقدمة لضيوف الرحمن، ومتابعة الأعمال الرقابية والخدمية المقدمة.
واطلع "الرحيلي" ميدانيًا على تطبيق خطة العمل الموسمي والتي تشمل أعمال النظافة والإصحاح البيئي والوقاية الصحية بالميقات ومركز الفرز الأمني بالبهيتة وسائر المواقع المؤدية للمشاعر المقدسة والتي تقع في محيط خدمات الأمانة وبلدياتها الفرعية، والتي دعمتها بالمعدات والآليات وزادت أعداد عمال النظافة بها، مواكبةً لتدفق ضيوف الرحمن إلى المشاعر المقدسة لأداء مناسك الحج، وحشدت لخدمتهم طاقات 10 بلديات مرتبطة بأمانة الطائف في محافظات الخرمة وتربة ورنية والمويه وميسان ومراكز القريع بني مالك وبني سعد وقيا والمحاني وظلم، بالإضافة إلى 11 بلدية فرعية ومكتب للخدمات البلدية.
وحث "الرحيلي" منسوبي الأمانة على بذل مزيدٍ من الجهد لخدمة ضيوف الرحمن، ومضاعفة الأداء خلال الفترة المقبلة بما يتوافق وجهود تحسين مستوى الأعمال البلدية فيما يتعلق بالنظافة والصحة العامة، والحرص على متابعة ومراقبة محال بيع الأطعمة، مشددًا على ضرورة تطبيق لائحة الجزاءات البلدية على المرافق التجارية المخالفة حفاظًا على صحة ضيوف الرحمن العابرين للمشاعر المقدسة عبر منافذ الطائف البرية، ومنع أي تجاوزات صحية قد تعرض صحتهم إلى الخطر.
كما وقف أمين الطائف على مركز الفرز الأمني واطلع على الجهود الأمنية والخدمات البلدية بالمركز والمواقع المحيطة، والاستعدادات التي قامت بها الأمانة بالمركز لموسم حج العام الحالي، وأيضًا الجهود المبذولة لتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن.
كما زار معرض أمانة الطائف بالمركز وحث العاملين على مضاعفة الجهود لخدمة الحجاج والتيسير عليهم إنفاذًا للتوجيهات السامية الكريمة من القيادة الرشيدة وتعاميم وزارة الشؤون البلدية والقروية، خصوصًا أن الطائف تعد البوابة الشرقية للعاصمة المقدسة، مهيبًا بضرورة التعاون التام مع جميع الشركاء حتى تتحقق الأهداف المنشودة.