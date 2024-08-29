بسبب تلويث البيئة واستغلال الرواسب.. ضبط 3 مقيمين في المدينة المنورة والشرقية

تمكّنت القوات الخاصة للأمن البيئي من ضبط 3 مقيمين في المدينة المنورة والشرقية؛ بسبب مخالفتهم نظام البيئة، في واقعتين منفصلتين.
تفصيلًا، ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مقيمًا مخالفًا لنظام البيئة من الجنسية الباكستانية؛ لتلويثه البيئة والإضرار بالتربة بتفريغ مواد خرسانية في منطقة المدينة المنورة.
وأوضحت أن عقوبة ممارسة نشاط أو فعل يؤدي بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى الإضرار بالتربة أو تلويثها أو التأثير سلبًا على الانتفاع بها أو إتلاف خواصها الطبيعية غرامة تصل إلى (10) ملايين ريال، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته للجهات المختصة.
وفي الواقعة الأخرى، ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مقيمين مخالفين لنظام البيئة؛ لاستغلالهما الرواسب في المنطقة الشرقية.
وأوضحت القوات أنه تم ضبط معدتين تستخدمان في نقل وتجريف التربة، يعمل عليها مقيمان من الجنسيتين الباكستانية والبنجلادشية، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهما.
وحثّت على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الأرقام (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.