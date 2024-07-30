"التجارة" تٌشهر بـ "فهيد بن محمد فهيد القحطاني" و"نجيب بن قاسم أحمد عز الدين" لارتكابهما جريمة التستر في تجارة البطاريات

كما تبين زيادة حجم التعاملات المالية للمقيم المتستر عليه بما لا يتناسب مع مهنته "مندوب مبيعات" وتعامله المباشر مع الموردين والتصرف في المنشأة تصرف المالك وتحويل الأموال الناتجة عن نشاطه غير المشروع خارج المملكة.