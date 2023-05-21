40 مئوية.. 4 مدن تسجّل أعلى درجة حرارة وطريف الأدنى

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الأحد، على بعض مدن المملكة؛ حيث سجّلت الصمان وحفر الباطن والأحساء والخرج أعلى درجة حرارة بـ 40 مئوية، فيما سجّلت طريف أقل درجة حرارة 14 مئوية.