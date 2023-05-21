40 مئوية.. 4 مدن تسجّل أعلى درجة حرارة وطريف الأدنى

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الأحد، على بعض مدن المملكة؛ حيث سجّلت الصمان وحفر الباطن والأحساء والخرج أعلى درجة حرارة بـ 40 مئوية، فيما سجّلت طريف أقل درجة حرارة 14 مئوية.
وأوضح المركز أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، كالتالي: الصمان وحفر الباطن والأحساء والخرج 40 مئوية، وكل من مكة المكرّمة والرياض وجازان ووادي الدواسر وشرورة 39 درجة.
وحول درجات الحرارة الصغرى، جاءت طريف في أدنى القائمة بـ14 مئوية، تليها أبها والباحة والقريات 15 درجة.
وسجّلت أبها والباحة وجازان والطائف أعلى رطوبة بنسبة 85%.