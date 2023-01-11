"مصعب" طالب جامعي من مكة خرج ولم يعد.. وأسرته تناشد البحث عنه

ولفت والده في حديث لـ"سبق"، إلى أن ابنه المفقود لا يعاني أي اعتلالات نفسية وهو طالب في المرحلة الجامعية، مشيرًا إلى أنه عند خروجه من المنزل صادف عمه الذي يسكن بالعمارة ذاتها وأخبره أنه خارج مع زميله، فيما لا يزال جواله مغلقًا منذ فقده.