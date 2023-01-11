"مصعب" طالب جامعي من مكة خرج ولم يعد.. وأسرته تناشد البحث عنه
ناشدت أسرة مصعب محمد جمعة البحث عن مفقودهم المتغيب منذ مساء يوم الاثنين الماضي؛ بعد أن خرج من منزله بمخطط ولي العهد 4 بمكة المكرمة، ولم يتم العثور عليه حتى الآن.
وبحسب والده؛ فإن المفقود "مصعب" البالغ من العمر 21 عامًا، خرج من منزل أسرته مساء الاثنين الماضي، ولم يعد؛ ويقود سيارة من نوع أنوفا لون ذهبي موديل 2008 رقم اللوحة ( أ ص ص - 8800 ) ويرتدي زيًا رياضيًا.
ولفت والده في حديث لـ"سبق"، إلى أن ابنه المفقود لا يعاني أي اعتلالات نفسية وهو طالب في المرحلة الجامعية، مشيرًا إلى أنه عند خروجه من المنزل صادف عمه الذي يسكن بالعمارة ذاتها وأخبره أنه خارج مع زميله، فيما لا يزال جواله مغلقًا منذ فقده.
وأشار إلى أنه بحث عنه؛ إلى جانب تقدمه ببلاغ إلى الشرطة، فيما لم يتم العثور عليه حتى الآن.
وطالب والده قراء "سبق" مساعدتهم في البحث عن مفقودهم والتواصل معهم على: ( 0533228854أو 0569650050).