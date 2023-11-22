"الربيعة": نتمنى أن نرى الأمن يعم فلسطين وأن نساهم جميعاً في إنقاذ حياة الأبرياء في غزة

وأضاف الربيعة؛ خلال وجوده بمطار العريش المصري؛ للوقوف على جاهزية القافلة الإغاثية السعودية قبل توجهها إلى معبر رفح، أن قيادة المملكة حريصة على الوقوف مع الشعب الفلسطيني في غزة، لافتاً إلى أن وجوده اليوم في المطار صحبة سفير المملكة بالقاهرة، رسالة تؤكّد حجم اهتمام خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين، بالشعب الفلسطيني .