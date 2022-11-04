دوريات الأمن تطيح بـ"22" مخالفاً بحوزتهم كمية من الحطب المحلي

ضبطت الإدارة العامة لدوريات الأمن في مناطق مكة المكرمة والقصيم وتبوك وعسير والشرقية، (22) مخالفاً لنظام البيئة، (9) مواطنين ومقيمان من الجنسية اليمنية، و(4) مقيمين من الجنسية السودانية، و(6) مقيمين من الجنسية البنجلاديشية، ومقيم من الجنسية الأفغانية، بحوزتهم كمية من الحطب المحلي المعروض للبيع على متن (10) مركبات، واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية، وتم تسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.