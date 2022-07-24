اختتام سباق الهضبة 2022 بالباحة.. و"الحزام" يتوج الفائزين

اختتم الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات، أمس، سباق الهضبة 2022 الذي أقيم بمحافظة بني حسن بمنطقة الباحة.
ونوّه الرئيس التنفيذي للاتحاد سطام بن عبداللطيف الحزام عقب تتويج الفائزين إلى أن هذا السباق الذي يقام في منطقة الباحة للسنة الرابعة على التوالي؛ إذ بدأ في عام 2017 بمقومات منطقة الباحة سياحيًّا ومناخيًّا؛ الأمر الذي أسهم في تحقيق نجاح هذا الحدث الرياضي، عادًّا نسخة المسابقة هذا العام الأنجحَ على الإطلاق.
وثمّن الحزام لأمير منطقة الباحة وجميع الجهات المشاركة وأهالي المحافظة، الجودة في التنظيم وحسن الاستقبال والحفاوة التي وجدها المشاركون والمنظمون وضيوف الفعالية من داخل وخارج المملكة.