"الشؤون الإسلامية" توافق على 459 طلبًا لمتبرعين لبناء المساجد بنحو 1.4 مليار ريال

وقدمت الوزارة شكرها وتقديرها لكل من ساهم في عمارة المساجد وترميمها من المتبرعين، مؤكدة أنها تعمل من خلال تلقي هذه الطلبات على تحسين تجربة المتبرعين لتطوير آليات العمل ووسائله، بوضع الشروط والمواصفات الفنية وفق كود البناء السعودي، وتسهيل الإجراءات المقدمة لهم وفق الأنظمة المعمول بها في الوزارة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، وكذلك متابعة حالات تعثر المتبرعين في بناء المساجد، وبحث أسبابها وإيجاد الحلول لمعالجتها.