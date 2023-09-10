"السديس" يقف على جاهزية واستعداد القيادات والمطوفين ومسؤولي الأمر بالمعروف بالمسجد الحرام

وأطلع السديس مسؤولي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمسجد الحرام، على الخطط والبرامج المتجددة، التي تعتزم الرئاسة تنفيذها في المرحلة القادمة؛ لبث رسالة الحرمين الدينية الوسطية عالميًّا، وتكريس قيم الاعتدال، وتعضيد المخرجات الدينية، المقدمة لقاصدي الحرمين الشريفين، وبيّن حرص رئاسة الشؤون الدينية على تأهيل الكفاءات الميدانية الدينية، بما يتناسب مع المنطلقات المتجددة للرئاسة؛ لتحقيق تطلعات ولاة الأمر -حفظهم الله- في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما؛ ليؤدوا مناسكهم في يسر، وأجواء تعبدية إيمانية.