ولي عهد الكويت يستقبل الأمير عبدالعزيز بن سعود ووزراء داخلية الخليج

استقبل صاحب السمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، ولي عهد دولة الكويت، اليوم في قصر بيان، صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وزير الداخلية، وأصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك بمناسبة انعقاد الاجتماع الـ42 لوزراء الداخلية بدول المجلس في دولة الكويت.