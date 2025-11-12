ولي عهد الكويت يستقبل الأمير عبدالعزيز بن سعود ووزراء داخلية الخليج

استقبل صاحب السمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، ولي عهد دولة الكويت، اليوم في قصر بيان، صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وزير الداخلية، وأصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك بمناسبة انعقاد الاجتماع الـ42 لوزراء الداخلية بدول المجلس في دولة الكويت.
وخلال الاستقبال، نقل سمو وزير الداخلية تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، وتمنياتهما لدولة الكويت حكومة وشعبًا بمزيد من التقدم والازدهار، وللاجتماع بالتوفيق والسداد.
وجرى خلال اللقاء استعراض أوجه التعاون المشترك بين وزارات الداخلية في دول المجلس، وبحث سبل تطويرها وتعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة، ويُسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة.