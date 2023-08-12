السودة الأدنى.. 6 مدن تسجّل أعلى درجة حرارة في المملكة بـ 47 مئوية

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم السبت، على بعض مدن المملكة؛ حيث سجّلت الدمام والصمان والأحساء وحفر الباطن ورفحاء والدهناء 47 مئوية، فيما سجّلت السودة أقل درجة حرارة 15 مئوية.