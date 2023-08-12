السودة الأدنى.. 6 مدن تسجّل أعلى درجة حرارة في المملكة بـ 47 مئوية

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم السبت، على بعض مدن المملكة؛ حيث سجّلت الدمام والصمان والأحساء وحفر الباطن ورفحاء والدهناء 47 مئوية، فيما سجّلت السودة أقل درجة حرارة 15 مئوية.
وأوضح المركز أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، كالتالي: الدمام والصمان والأحساء وحفر الباطن ورفحاء والدهناء 47 مئوية والتنهات والقريات 45 درجة، وكل من مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة وعرعر ووادي الدواسر 44 مئوية.
وحول درجات الحرارة الصغرى، جاءت السودة في أدنى القائمة بـ 15 مئوية، تليها أبها 19 درجة، ثم الباحة 20 درجة.
وسجّلت أبها والباحة والسودة والدمام وجازان وينبع والوجه أعلى رطوبة بنسبة 90% و85%.