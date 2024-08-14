"كافد" ينضم إلى الميثاق العالمي للأمم المتحدة لتعزيز أهداف التنمية المستدامة

وقال الرئيس التنفيذي لشركة إدارة وتطوير مركز الملك عبدالله المالي جاوتام ساشيتال: "يسعدنا الانضمام إلى الميثاق العالمي للأمم المتحدة، ما يشكل خطوة أخرى تؤكد على جهودنا لتعزيز التنمية المستدامة وأولوياتنا المتمركزة حول القيم الإنسانية، فمن خلال دمج مبادئ الميثاق العالمي في إستراتيجيتنا المؤسسية، نهدف إلى تلبية معايير الاستدامة العالمية، فضلًا عن دعم أهداف رؤية المملكة 2030 لتوفير اقتصاد مزدهر، ورفع المركز الاقتصادي للمملكة من التاسع عشر إلى المركز الخامس عشر بحلول عام 2030".