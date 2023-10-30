"الأرصاد" يُنبِّه 12 منطقة: أمطار خفيفة إلى غزيرة وسيول وصواعق رعدية

وتشهد المنطقة الشرقية أمطارًا خفيفة مع تدنٍّ في الرؤية وصواعق رعدية. وتشمل الحالة حفر الباطن والخفجي والنعيرية والجبيل والخبر والدمام والظهران والقطيف ورأس تنورة. وتشهد أمطارًا متوسطة على الأحساء والعديد وبقيق، وتستمر حتى الساعة الـ23.00 من مساء الثلاثاء.