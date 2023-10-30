"الأرصاد" يُنبِّه 12 منطقة: أمطار خفيفة إلى غزيرة وسيول وصواعق رعدية

"الأرصاد" يُنبِّه 12 منطقة: أمطار خفيفة إلى غزيرة وسيول وصواعق رعدية
أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق (جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة والحدود الشمالية والجوف وحائل والقصيم والرياض والشرقية ونجران).
وتفصيلاً، نبّه المركز منطقة نجران بأنها تشهد أمطارًا متوسطة مع سيول وصواعق رعدية. وتشمل الحالة شرورة وبدر الجنوب وثار وحبونا وخباش ونجران ويدمة، وتستمر حتى الساعة الـ 23.00 من مساء الثلاثاء.
وتشهد المنطقة الشرقية أمطارًا خفيفة مع تدنٍّ في الرؤية وصواعق رعدية. وتشمل الحالة حفر الباطن والخفجي والنعيرية والجبيل والخبر والدمام والظهران والقطيف ورأس تنورة. وتشهد أمطارًا متوسطة على الأحساء والعديد وبقيق، وتستمر حتى الساعة الـ23.00 من مساء الثلاثاء.
ونبّه المركز منطقة الرياض بأنها تشهد أمطارًا خفيفة مع تدنٍّ في الرؤية وصواعق رعدية. وتشمل الحالة الزلفي والغاط والمجمعة وشقراء والدوادمي وعفيف والرين والقويعية، وتستمر حتى الساعة الـ 23.00 من مساء الثلاثاء.
وكذلك تشهد منطقة القصيم أمطارًا متوسطة وصواعق رعدية وسيولاً. وتشمل الحالة الخبراء والرس والفوارة والنبهانية ورياض الخبراء وعقلة الصقور وضرية، وتستمر حتى الساعة الـ 23.00 من مساء الثلاثاء.
وكذلك تشهد منطقة حائل أمطارًا متوسطة وصواعق رعدية وسيولاً. وتشمل الحالة الشنان والكهفة وبقعاء وسميراء والحائط والسليمي والشملي الغزالة وحائل وموقق، وتستمر حتى الساعة الـ 23.00 من مساء الثلاثاء.
ونبّه المركز منطقة الجوف إلى أنها تشهد أمطارًا خفيفة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة دومة الجندل وسكاكا والقريات وطبرجل، وتستمر حتى الساعة الـ 23.00 من مساء الثلاثاء.
وكذلك تشهد منطقة الحدود الشمالية أمطارًا خفيفة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة حزم الجلاميد وطريف والعويقيلة ورفحاء وعرعر، وتستمر حتى الساعة الـ 23.00 من مساء الثلاثاء.
ونبه المركز منطقة المدينة المنورة إلى أنها تشهد أمطارًا متوسطة وسيولاً وصواعق رعدية. وتشمل الحالة الحناكية والمهد وخيبر. وتشهد أمطارًا خفيفة على العلا وبدر ووادي الفرع والمدينة المنورة والعيص، وتستمر حتى الساعة الـ 23.00 من مساء الثلاثاء.
وتشهد منطقة مكة المكرمة أمطارًا متوسطة وسيولاً وصواعق رعدية. وتشمل الحالة الخرمة والمويه وتربة ورنية والكامل والطائف وأضم وميسان والعرضيات. وتشهد أمطارًا خفيفة على العاصمة المقدسة والليث والقنفذة، وتستمر حتى الساعة الـ 23.00 من مساء الثلاثاء.
وتشهد منطقة الباحة أيضًا أمطارًا متوسطة وسيولاً وصواعق رعدية. وتشمل الحالة الباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن والحجرة والمخواة وفرعة غامد الزناد وقلوة، وتستمر حتى الساعة الـ 23.00 من مساء الثلاثاء.
ونبّه المركز منطقة عسير إلى أنها تشهد أمطارًا غزيرة وسيولاً وصواعق رعدية. وتشمل الحالة النماص وبلقرن وتنومة والمجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل وأبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب. وتشهد أمطارًا متوسطة على البرك والقحمة، وتستمر حتى الساعة الـ23.00 من مساء الثلاثاء.
وتشهد منطقة جازان أمطارًا غزيرة وسيولاً وصواعق رعدية. وتشمل الحالة أبو عريش وأحد المسارحة والطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وضمد والحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفاء وهروب وبيش وفرسان. وتشهد أمطارًا متوسطة على جازان الدرب، وتستمر حتى الساعة الـ 23.00 من مساء الثلاثاء.