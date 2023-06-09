دراسة ألمانية.. خمس دول تتصدّر توفير التعليم العالي المجاني من بينها السعودية

وأشارت الدراسة إلى أن الدول التي توفر التعليم العالي المجاني بجودة عالية، هي: السويد وفنلندا والدنمارك والتشيك والمملكة العربية السعودية، التي تصرف مكافآت شهرية منتظمة لجميع الطلاب في المرحلة الجامعية، إلى جانب ابتعاث الطلاب الى الخارج، مع توفير مجموعة من المزايا والامتيازات التي تشمل تغطية كاملة للرسوم الدراسية والمصروفات الشخصية، وتوفير رواتب مالية شهرية، إضافة إلى توفير الإسكان والتأمين الصحي وتذاكر السفر.