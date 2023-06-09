دراسة ألمانية.. خمس دول تتصدّر توفير التعليم العالي المجاني من بينها السعودية

أجرى بنك (N26) الألماني للخدمات المصرفية عبر الإنترنت، دراسة أظهرت أن خمس دول، بينها السعودية، تتصدّر القائمة في توفير التعليم العالي المجاني بجودة عالية لمواطنيها.
وتمّ رصد تكاليف التعليم العالي في ستة مجالات دراسية: الطب، التمريض، القانون، الهندسة المدنية، تطوير البرمجيات والتدريس.
وجاءت الولايات المتحدة في المرتبة الأولى كأغلى دولة من حيث التكاليف الدراسية، وبلغت تكلفة السنة الدراسية فيها 27 ألف يورو، وفي بريطانيا بلغت تكلفة السنة الدراسية الواحدة نحو 12 ألف يورو، في حين ارتفعت التكاليف في إسرائيل إلى 9442 يورو.
وأشارت الدراسة إلى أن الدول التي توفر التعليم العالي المجاني بجودة عالية، هي: السويد وفنلندا والدنمارك والتشيك والمملكة العربية السعودية، التي تصرف مكافآت شهرية منتظمة لجميع الطلاب في المرحلة الجامعية، إلى جانب ابتعاث الطلاب الى الخارج، مع توفير مجموعة من المزايا والامتيازات التي تشمل تغطية كاملة للرسوم الدراسية والمصروفات الشخصية، وتوفير رواتب مالية شهرية، إضافة إلى توفير الإسكان والتأمين الصحي وتذاكر السفر.