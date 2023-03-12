السديس يهنئ القيادة الرشيدة بمناسبة يوم العلم: ترسيخ لقيمة راية التوحيد

رفع الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، باسمه واسم أئمة وخطباء وعلماء الحرمين الشريفين ومنسوبي الرئاسة؛ أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظهما الله- بمناسبة ذكرى يوم العلم للمملكة العربية السعودية.
وأكّد الرئيس على أهمية وعمق هذه الذكرى في نفس المواطن السعودي، فهي ترسيخ لقيمة راية التوحيد، وتعزيز لقيمتها الوطنية، الراية التي صاحبت كل الإنجازات واعتلت كل المنصات وظلت وستظل شامخة مرفرفة مدى الدهر.
وأوضح أن قيادتنا الرشيدة الحكيمة -أيدها الله- تسعى دائمًا لتعزيز كل القيم المهمة في نفس المواطن والمقيم، فلطالما احتفينا باليوم الوطني ويوم التأسيس؛ واليوم نحتفي بيوم العلم للمرة الأولى.
ودعا الله -عزّ وجلّ- أن يحفظ بلادنا ويديم علو رايتها وشموخها، وأن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد وحكومتنا الرشيدة، وأن يسدد رأيهم، ويديم صوابهم لما فيه الخير للبلاد والعباد.