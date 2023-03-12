السديس يهنئ القيادة الرشيدة بمناسبة يوم العلم: ترسيخ لقيمة راية التوحيد

وأكّد الرئيس على أهمية وعمق هذه الذكرى في نفس المواطن السعودي، فهي ترسيخ لقيمة راية التوحيد، وتعزيز لقيمتها الوطنية، الراية التي صاحبت كل الإنجازات واعتلت كل المنصات وظلت وستظل شامخة مرفرفة مدى الدهر.