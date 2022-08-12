طقس العرب: تنبيه من أجواءٍ مُغبرة متوقعة اليوم بحفر الباطن

تُظهر خرائط النمذجة الحاسوبية في مركز طقس العرب، استمرار تموضع كتلة هوائية حارة وجافة فوق أغلب مناطق شبه الجزيرة العربية، خاصةً الشرقية منها مؤدية إلى تعمق المُنخفض الجوي الحراري في الرُكن الجنوبي الشرقي، وذلك بالتزامن مع وجود كُتلة هوائية أقل حرارة فوق العراق وشمال الجزيرة العربية، يؤدي ذلك الى تشكُّل فرق كبير في قيم الضغط الجوي بين تلكما المنطقتَيْن.
وينتج عن توزيع الكُتل الهوائية بهذا الشكل، هُبوب رياح شمالية إلى شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً يوم الجمعة من جنوب شرق العراق مروراً بأجواء الكويت، خاصةً الغربية منها ووصولاً إلى أجزاءٍ من شرق المملكة ووسطها بما فيها حفر الباطن، ويُتوقع أن تعمل هذه الرياح على إثارة الأتربة وتدنٍ في مُستويات الرؤية الأفقية في بعض من المناطق المذكورة سلفاً.
وتزامُناً مع هذه الأجواء، تستمر الاضطرابات الجوية -بمشيئة الله- على طول القطاع الغربي من المملكة خلال عُطلة نهاية الأسبوع، بحيث تبقى فُرص تشكل التكوّنات الرُكامية فترتَي الظهر والعصر على عديدٍ من المناطق.