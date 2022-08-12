طقس العرب: تنبيه من أجواءٍ مُغبرة متوقعة اليوم بحفر الباطن

وينتج عن توزيع الكُتل الهوائية بهذا الشكل، هُبوب رياح شمالية إلى شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً يوم الجمعة من جنوب شرق العراق مروراً بأجواء الكويت، خاصةً الغربية منها ووصولاً إلى أجزاءٍ من شرق المملكة ووسطها بما فيها حفر الباطن، ويُتوقع أن تعمل هذه الرياح على إثارة الأتربة وتدنٍ في مُستويات الرؤية الأفقية في بعض من المناطق المذكورة سلفاً.

وتزامُناً مع هذه الأجواء، تستمر الاضطرابات الجوية -بمشيئة الله- على طول القطاع الغربي من المملكة خلال عُطلة نهاية الأسبوع، بحيث تبقى فُرص تشكل التكوّنات الرُكامية فترتَي الظهر والعصر على عديدٍ من المناطق.