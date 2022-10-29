الإطاحة بـ48 مخالفًا لدخولهم مناطق محمية والصيد في محميتي الملك سلمان و"محمد بن سلمان"

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (48) مخالفًا لنظام البيئة، (42) مواطنًا، وخليجيًا واحدًا، و(4) مقيمين من الجنسية السورية، ومقيمًا من الجنسية البنجلاديشية، لدخولهم منطقة محمية دون تصريح، والصيد في محمية الملك سلمان الملكية ومحمية الأمير محمد بن سلمان الملكية، بحوزتهم (5) بنادق هوائية، وبندقية رش من نوع (شوزن)، وسلاح ناري، و(141) ذخيرة، و(56) شبك صيد، و(78) طيرًا مصيدًا، بالإضافة إلى جهازي جذب طيور، وصقران، وتم تحريز المضبوطات، وتطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.