"سدايا" تفتح التسجيل بثاني مراحل معسكرات "تعلم الآلة ML".. وتشترط اجتياز الاختبارات

ويبدأ التسجيل في المرحلة الثانية من المعسكرات خلال الفترة من الاثنين 23 إلى 28 أكتوبر 2023، بينما سيبدأ التدريب في 5 نوفمبر القادم ويستمر أربعة أسابيع، يتلقى خلالها المتدرب المعرفة في: أسس علوم البيانات، وإطلاق إمكانات البيانات، وأساسيات تعلم الآلة، وتحليل الانحدار المتقدم، وأساسيات التنصيف، وتقنيات التعلم المتقدمة، والتحقق واختبار النموذج الإحصائي، وتحسين نماذج تعلم الآلة، وتأهيل المتدربين للحصول على شهادات احترافية في المجال.