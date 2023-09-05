أكثر من 4500 شركة محلية ودولية تعمل في قطاع الترفيه بالمملكة

وفي المجالات المساندة لقطاع الترفيه تم ترخيص 645 منشأة في خدمات تشغيل المرافق الترفيهية، في حين تقوم 128 منصة بإدارة وبيع التذاكر، إضافة إلى 537 منشأة في إدارة وتطوير المواهب، فضلًا عن 393 منشأة أخرى تعمل في تنظيم وإدارة الحشود، كما تقوم مجموعة من الشركات بأدوار متعددة في عدد من المجالات المتعلقة بالترفيه وقطاعاته الداخلية.