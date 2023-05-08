أمطار رعدية وأتربة مثارة في مناطق عدة من المملكة قادم الأيام

ويُتوقع أن يتجدد نشاط السحب الركامية ساعات ما بعد الظهر والمساء خلال الأيام القادمة على بعض مرتفعات جازان وعسير، وتمتد لتطال أجزاء محدودة إجمالًا من الباحة وجنوب وشرق منطقة مكة المكرمة، وتترافق بهطول أمطار متوسطة في أغلبها؛ ولكن يتخللها بعض البؤر الغزيرة التي تُصحَب بحدوث الرعد والبرد أحيانًا.