أمطار رعدية وأتربة مثارة في مناطق عدة من المملكة قادم الأيام

تبقى أجواء المملكة العربية السعودية تحت تأثر امتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا يسبب طقسًا مستقرًّا في غالبية المناطق عدا المناطق الجنوبية الغربية. كما يُتوقع أن تنشط الرياح المثيرة للأتربة والغبار في مناطق عدة من المملكة خلال قادم الأيام.
ويُتوقع أن يتجدد نشاط السحب الركامية ساعات ما بعد الظهر والمساء خلال الأيام القادمة على بعض مرتفعات جازان وعسير، وتمتد لتطال أجزاء محدودة إجمالًا من الباحة وجنوب وشرق منطقة مكة المكرمة، وتترافق بهطول أمطار متوسطة في أغلبها؛ ولكن يتخللها بعض البؤر الغزيرة التي تُصحَب بحدوث الرعد والبرد أحيانًا.
ونتيجة لتعمّق منخفض جوي حراري في الركن الشرقي من الجزيرة العربية، يُتوقع أن تنشط الرياح السطحية بشكل يومي في العديد من المناطق، وتتسبب في إثارة الأتربة والغبار، وتشمل:
الاثنين: نشاط للرياح الجنوبية الغربية إلى شمالية غربية على مناطق واسعة من غرب المملكة، كما تُصحَب بهبات قوية أحيانًا في أجزاء من الوسطى (حائل والقصيم)، وتتسبب في إثارة الأتربة والغبار؛ وبالتالي تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية.
الثلاثاء: يواصل المنخفض الجوي التعمق بالتزامن مع تحركه إلى جنوب الأراضي العراقية؛ بحيث تنشط تدريجيًّا أثناء النهار الرياحُ الجنوبية الغربية على مناطق واسعة من المدينة المنورة والقصيم والرياض والشرقية، وتعمل على إثارة الأتربة في بعض المناطق وخاصة المناطق الصحراوية.
الأربعاء: تنشط الرياح على فترات في أجزاء مختلفة من المملكة.
الخميس: يُتوقع نشاط للرياح الجنوبية إلى الجنوبية الشرقية على أجزاء عدة من وسط وشمال المملكة، وتترافق بهبات قوية أحيانًا في المناطق الشمالية؛ مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار.