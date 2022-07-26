أمانة العاصمة المقدّسة تدعو أصحاب العقارات المنزوعة لتسلُّم تعويضاتهم

دعت أمانة العاصمة المقدّسة، المواطنين أصحاب العقارات التي تقرر أخيراً نزع ملكيتها للمنفعة العامة، في عددٍ من المواقع بمكة المكرّمة، والذين لم يراجعوا حتى الآن، وذلك لاستكمال إجراءات صرف تعويضاتهم، حرصاً على سرعة إنجاز تلك المشاريع وفق الخطط الموضوعة لها.