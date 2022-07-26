أمانة العاصمة المقدّسة تدعو أصحاب العقارات المنزوعة لتسلُّم تعويضاتهم

دعت أمانة العاصمة المقدّسة، المواطنين أصحاب العقارات التي تقرر أخيراً نزع ملكيتها للمنفعة العامة، في عددٍ من المواقع بمكة المكرّمة، والذين لم يراجعوا حتى الآن، وذلك لاستكمال إجراءات صرف تعويضاتهم، حرصاً على سرعة إنجاز تلك المشاريع وفق الخطط الموضوعة لها.
وأكّدت الأمانة حرصها على سرعة إنجاز معاملات المواطنين وتحقيق كل ما يسهم في المصلحة العامة، بهدف إنجاز المشاريع التطويرية التي تسهم في راحة ورفاهية المواطنين وإبراز الصورة الحضارية لهذه المدينة المقدسة .
وشملت المواقع التي تم نزع عقارات فيها توسعة شارع الخنساء وتوسعة شارع مسجد بن حسن وحمى المشاعر المقدسة (منطقة المريخية ومنطقه جنوب عرفات ومنطقة صقر قريش) ومشروع تنفيذ الطريق الدائري الرابع وصلة تقاطع طريق الليث السبهاني، ومشروع توسعة شارع الجامعة وطريق الملك خالد جنوب العزيزية ومشروع توسعة الشارع الرابط بين شارع ذاخر وشارع الجزائر وتقاطع شارع النوّارية.
وبلغ عدد العقارات التي لم يراجع أصحابها حتى الآن 41 عقارًا، وعبّرت الأمانة عن أملها بأن يسارع أصحاب تلك العقارات الواقعة ضمن المناطق المحددة بمراجعة إدارة الشؤون المالية بأمانة العاصمة المقدّسة بمقرها الكائن في حي المعابدة (الدور السادس) وذلك خلال ساعات الدوام الرسمي.
وأشارت إلى ضرورة أن يحضروا معهم أصول الملكية الخاصة بكل منهم، وذلك تمهيداً للبدء في إجراءات صرف تعويضاتهم.
ولفتت الأمانة إلى أهمية أن يكون الحضور لأصحاب العقارات ووكلائهم الشرعيين، مع إحضار صك ملكية أو وثيقة العقار وبيانات المالك وصورة واضحة من الهوية الوطنية ورقم ايبان الحساب البنكي على مطبوعات البنك.
وأكّدت الأمانة جاهزيتها لإنهاء إجراءات صرف التعويضات كافة للمواطنين فور استكمال المطلوب، لافتةً إلى أنه تم تخصيص عديدٍ من قنوات الاتصال لخدمة المواطنين والرد على استفساراتهم، فيما يتعلق باستكمال إجراءات صرف التعويضات عبر إدارة الشؤون المالية والموقع الالكتروني للأمانة.
وفيما يلي بيان بأسماء وأرقام العقارات المطلوب سرعة مراجعة أصحابها: