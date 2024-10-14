هل يجب سداد "مخالفات المرور" دفعة واحدة لتخفيضها؟.. إيضاحٌ رسمي وشرطان

وفي إجابة عن سؤال "هل يجب سداد جميع المخالفات دفعة واحدة للاستفادة من تخفيض سداد المخالفات المتراكمة؟"، قالت "المرور" إنه يمكن سداد جميع المخالفات المتراكمة قبل 18 /04/ 2024م، دفعة واحدة، ويمكن سداد كل مخالفة على حدة، بشرطَيْن.