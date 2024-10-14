محليات

هل يجب سداد "مخالفات المرور" دفعة واحدة لتخفيضها؟.. إيضاحٌ رسمي وشرطان

"تجنّب المخالفات التي تؤدي للاستبعاد من المُهلة" و"سدّدها جميعها قبل 18 أكتوبر"
هل يجب سداد "مخالفات المرور" دفعة واحدة لتخفيضها؟.. إيضاحٌ رسمي وشرطان
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دعت الإدارة العامة للمرور، إلى الاستفادة من تخفيض المخالفات المرورية وسداد جميع المخالفات المتراكمة قبل تاريخ 18 /04/ 2024م دُفعة واحدة، أو سدد كُل مخالفة على حِدة.

وفي إجابة عن سؤال "هل يجب سداد جميع المخالفات دفعة واحدة للاستفادة من تخفيض سداد المخالفات المتراكمة؟"، قالت "المرور" إنه يمكن سداد جميع المخالفات المتراكمة قبل 18 /04/ 2024م، دفعة واحدة، ويمكن سداد كل مخالفة على حدة، بشرطَيْن.

وعن الشرطَيْن، أشارت "المرور" إلى أهمية "سداد جميع المخالفات قبل تاريخ 18 /10/ 2024 م"، و"تجنّب المخالفات التي تؤدي للاستبعاد من مهلة تخفيض سداد المخالفات المرورية".

المرور السعودي
تخفيض المخالفات المرورية

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