"المدني": الحالة المطرية مستمرة.. توخوا الحذر وتقيدوا بالتعليمات

شدد متحدث الدفاع المدني العقيد محمد الحمادي على ضرورة توخي الحيطة والحذر، نظرًا لاستمرار حالة عدم الاستقرار هذا الأسبوع، موضحًا أن الأمطار تشمل أغلب مناطق المملكة، مما يستلزم من الجميع التقيد بالتعليمات والتنبيهات.
وقال "الحمادي" في اتصال هاتفي مع قناة الإخبارية الدفاع المدني: يجب تنفيذ الإجراءات الوقائية من خلال التنبيه حول الحالة المناخية فور ورودها من المركز الوطني للأرصاد، وأغلب الأودية والسيول في مجراها الطبيعي في حالة سريانها، وبالتالي فإن الأمطار مستمرة.
وحذر من أن التوجه إلى المناطق البرية سيكون قرارًا غير جيد، مضيفًا: إذا كانت هناك ضرورة فمن الواجب توخي الحيطة والحذر والابتعاد عن السيول والأودية، وعدم التعرض لها وعدم التعمق في المناطق البرية والبقاء في مناطق تتضمن خدمة شبكة الجوال حتى يمكن إجراء اتصال في حال الضرورة.
وأردف: نؤكد أن الأمطار مستمرة، وحالة عدم الاستقرار مستمرة وفق تقرير المركز الوطني للأرصاد، مما يستدعي توخي الحيطة والحذر وعدم المخاطرة في هذه الأجواء.
في سياق متصل، أعلن المرور السعودي والدفاع المدني عن مجموعة من النصائح والإرشادات للقيادة الآمنة خلال هطول الأمطار، وهي عدم الجلوس في مجاري السيول أو عبورها.
وتم التشديد على ضرورة عدم ترك الأطفال يلعبون حول مناطق تجمعات السيول، ومراقبتهم بشكل دائم، وعدم الاقتراب من تجمعات المياه، فقد تغطي جسرًا منجرفًا أو طريقًا مكسرًا، وعدم المجازفة بتجاوز مجاري السيول بالمركبات، حيث يزداد منسوب وتدفق المياه بسرعة عالية، ويصبح من الصعب مغادرة المركبة وعدم الاقتراب من حواف المياه، حيث تكون حوافها قابلة للانهيار.
كما تم التأكيد على أهمية ترك مسافة آمنة بينك وبين المركبات الأخرى على الطريق، وفي حال انعدام الرؤية استخدم إشارات التنبيه، وضرورة التمهل وتخفيف السرعة خلال القيادة.
يشار إلى أن مناطق المملكة شهدت أمس أمطاراً متوسطة إلى غزيرة، هطلت على أنحاء متفرقة من المدن والمراكز والهجر.
وكان المركز الوطني للأرصاد حذر من عواصف رعدية، ونبه إلى ضرورة توخي الحيطة، وعدم الاقتراب من مجاري السيول والأودية والبقاء في المنازل وعدم التعرض للخطر أثناء هطول المطر.
وأوضح أن الأمطار الغزيرة تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية، وتساقطاً للبرد، وجرياناً للسيول، وانعداماً في مدى الرؤية الأفقية.
ونتيجة لاستمرارية الحالة الجوية غير المستقرة وبناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد المتنبئة بفرص هطول الأمطار؛ أعلنت إدارات التعليم في بعض المناطق تعليق الدراسة وتحويلها عبر "منصة مدرستي".