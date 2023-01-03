"المدني": الحالة المطرية مستمرة.. توخوا الحذر وتقيدوا بالتعليمات

وتم التشديد على ضرورة عدم ترك الأطفال يلعبون حول مناطق تجمعات السيول، ومراقبتهم بشكل دائم، وعدم الاقتراب من تجمعات المياه، فقد تغطي جسرًا منجرفًا أو طريقًا مكسرًا، وعدم المجازفة بتجاوز مجاري السيول بالمركبات، حيث يزداد منسوب وتدفق المياه بسرعة عالية، ويصبح من الصعب مغادرة المركبة وعدم الاقتراب من حواف المياه، حيث تكون حوافها قابلة للانهيار.