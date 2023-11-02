"الجضعي" يبحث تعزيز سلامة الأدوية مع مسؤول هندي

التقى الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء الأستاذ الدكتور هشام بن سعد الجضعي في مقر المنظمة بالعاصمة نيودلهي بجمهورية الهند اليوم، مدير عام المنظمة المركزية للسيطرة القياسية على الأدوية راجيڤ راغوفانشي.
وناقش "الجضعي" أوجه التعاون المشترك بين البلدين في مجال تعزيز سلامة وجودة الأدوية والمنتجات الطبية، إضافة إلى تبادل الخبرات في ممارسات التصنيع الجيد والرقابة والتشريعات الدوائية.
وأكد أهمية التعاون المشترك بين الجهتين في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين، ودعم الشركات الدوائية التي ستدخل السوق السعودي من خلال حزمة من المبادرات التي تقدمها "الهيئة".