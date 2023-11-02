"الجضعي" يبحث تعزيز سلامة الأدوية مع مسؤول هندي

وأكد أهمية التعاون المشترك بين الجهتين في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين، ودعم الشركات الدوائية التي ستدخل السوق السعودي من خلال حزمة من المبادرات التي تقدمها "الهيئة".