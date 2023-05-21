طيران ناس يسجل نمواً تشغيلياً خلال الربع الأول لعام 2023 بزيادة 26% في عدد المسافرين و13% في أعداد الرحلات

وأضاف، "أعلنا إضافة 10 وجهات وخطوط سير جديدة ضمن موسم صيف 2023 في كل من القارة الآسيوية والأوروبية وذلك ابتداء من يونيو المقبل بهدف تعزيز شبكة رحلاتنا الدولية المتنامية، ليرتفع إجمالي الوجهات الصيفية إلى 20 وجهة، وسنواصل النمو والتوسع في المرحلة المقبلة لاسيما بعد موافقة مجلس إدارة الشركة على زيادة عدد طلبياتنا من الطائرات الجديدة إلى 250 طائرة وعلى خطة الحصول على رخصة مشغل جوي في دولتين جديدتين بهدف مضاعفة العمليات التشغيلية والتوسع دولياً".