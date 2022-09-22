"الشؤون الإسلامية" تواكب "يوم الوطن" الـ 92 بتوشيح مبانيها بصور القيادة واللون الأخضر

واكبت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الاحتفاء بذكرى اليوم الوطني الـ"٩٢" لتوحيد المملكة على يد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -رحمه الله-، بتزيين كل أروقة وأقسام برج الوزارة وفروعها الثلاثة عشر بمناطق المملكة بصور القيادة واللوحات التي تحمل عبارات التهنئة للقيادة الرشيدة، وأيضًا للكلمات الخالدة لقادة المملكة بدءًا من المؤسس حتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-.
كما أطلقت الوزارة عددًا من الفعاليات والبرامج والمبادرات لتأصيل مبدأ الانتماء والمواطنة، وتبيان واجب الفرد والجماعة تجاه الوطن، والحفاظ على مقدراته ومكتسباته، بالإضافة إلى توحيد الخطب في عموم جوامع المملكة بتخصيص خطبة الجمعة القادمة لمواكبة الذكرى، وذلك بتوجيه الخطباء للحديث عن النعم المتوافرة التي تنعم بها المملكة في ظل القيادة الحكيمة من الوحدة والأمن واجتماع الكلمة، والحث على ترسيخ قيم الانتماء وتعزيز اللحمة الوطنية.
تأتي المشاركة المتميزة لوزارة الشؤون الإسلامية بذكرى اليوم الوطني في إطار توجيهات ومتابعة الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، والذي يؤكد أهمية مواكبة هذه الذكرى التي تحمل في طياتها تاريخًا حافلاً ومجيدًا لقادة هذه البلاد المباركة، والتي أصبحت بحمد الله منارة خير، ودوحة أمن واستقرار، يتفيأ ظلالها المواطنون والمقيمون على ثراها.