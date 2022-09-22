"الشؤون الإسلامية" تواكب "يوم الوطن" الـ 92 بتوشيح مبانيها بصور القيادة واللون الأخضر

كما أطلقت الوزارة عددًا من الفعاليات والبرامج والمبادرات لتأصيل مبدأ الانتماء والمواطنة، وتبيان واجب الفرد والجماعة تجاه الوطن، والحفاظ على مقدراته ومكتسباته، بالإضافة إلى توحيد الخطب في عموم جوامع المملكة بتخصيص خطبة الجمعة القادمة لمواكبة الذكرى، وذلك بتوجيه الخطباء للحديث عن النعم المتوافرة التي تنعم بها المملكة في ظل القيادة الحكيمة من الوحدة والأمن واجتماع الكلمة، والحث على ترسيخ قيم الانتماء وتعزيز اللحمة الوطنية.