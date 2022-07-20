طقس العرب: أمطار موسمية غزيرة متوقعة في 6 دول عربية بينها السعودية خلال الثلث الأخير من يوليو

ومن المتوقع أن يؤثر تدفق الرطوبة المدارية نحو المنطقة بشكل مباشر في أجزاءٍ من سلطنة عُمان والإمارات، إضافة إلى السعودية واليمن، بحيث تتشكُل السُحب الركامية الرعدية على عموم المناطق الساحلية المطلة على بحر العرب، وبعض الأجزاء الداخلية من عُمان والإمارات، إضافة إلى نشوء سحب ركامية رعدية على سلسلة مرتفعات جبال الحجر، وأجزاءٍ من الربع الخالي في السعودية، على أن تمتد على فترات نحو القسم الجنوبي والشرقي من منطقة الرياض، وربما الأحساء في المنطقة الشرقية.