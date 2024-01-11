ضيوف برنامج خادم الحرمين يزورون حي حراء الثقافي ومجمع كسوة الكعبة

وتجول الضيوف في أقسام معرض الوحي، الذي يحوي مجسمات تم تنفيذها بالأبعاد الطبيعية لغار حراء، وشاشة عملاقة تحكي قصة نزول الوحي على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، والتعرف على محتوياته وعلى مكونات الحي الأخرى، في رحلة تاريخية إلى عوالم الماضي، خاصة في ظل ما يشهده الحي خلال هذه الأيام من إقامة فعالياته الشتوية المليئة بالإثارة والدهشة بين مرافقه المتنوعة، مبدين في ختام زيارتهم إعجابهم بالمحتوى العلمي للحي، والتقنيات المستخدمة فيه، وما تقدمه المملكة من جهود في سبيل إثراء تجربة الزوار الدينية والثقافية.