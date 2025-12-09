أمير الحدود الشمالية يدشّن الملتقى الرياضي السعودي 2025 في عرعر

دشّن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة الحدود الشمالية، اليوم، الملتقى الرياضي السعودي 2025، الذي تنظّمه جمعية لياقة الرياضية، بالتعاون مع الاتحاد السعودي للثقافة الرياضية، وذلك في قاعة الأمير عبدالعزيز بن مساعد بمدينة عرعر.
جاء ذلك خلال استقبال سموه في مقر الإمارة، لنائب مدير فرع وزارة الرياضة بالمنطقة خميس رضيمان العنزي، ومدير عام الإدارة العامة للجمعيات والمؤسسات الأهلية بوزارة الرياضة فهد بن عبدالرحمن القميع، ورئيسة مجلس إدارة جمعية لياقة الرياضية ابتسام بنت فاضيل العنزي، وعدد من ضيوف الملتقى.
ويستمر الملتقى على مدى يومين، بمشاركة نخبة من المختصين والمهتمين واللاعبين وصنّاع الرياضة، ويشمل برنامجًا متنوعًا يضم محاضرات متخصصة، وورش عمل، وجلسات حوارية.
وأكد نائب مدير فرع وزارة الرياضة بالمنطقة، حرص الفرع على دعم المبادرات الرياضية النوعية، بما يواكب خطط التطوير، ويُسهم في خدمة المجتمع المحلي وتعزيز ثقافة الرياضة.