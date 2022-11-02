11 شخصاً وكياناً تجارياً اختلسوا "ديزل" وهرّبوه للخارج.. النيابة العامة: السجن 65 سنة وغرامات مليونية للمتورطين

وكشفت إجراءات التحقيق المكثّفة عن قيام المذكورين باختلاس "مادة الديزل المدعومة حكومياً" بشرائها بكميات كبيرة مستغلين امتلاكهم محطات تعبئة الوقود وإعادة بيعه بصورة غير مشروعة على أشخاصٍ يقومون بتهريبه إلى خارج المملكة، وبيعه في دول أخرى، وارتكابهم عدداً من الجرائم الأخرى، منها: غسل الأموال، والتزوير، والتستر، ومخالفة نظام مراقبة البنوك:، حيث جرى توقيفهم وإحالتهم إلى المحكمة المختصة للمطالبة بالعقوبات المقررة في هذا الشأن.