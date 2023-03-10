قبل ساعات من احتفال الوطن بـ"يوم العَلَم".. "خطاط الشهادتَيْن" يودِّع الدنيا

قبل ساعات من احتفال الوطن بـ"يوم العلم"، ودّع الدنيا وانتقل إلى رحمة الله خطّاط العلم السعودي صالح بن سعد المنصوف، الذي حدَّث أسلوب كتابة الشهادتين والسيف على بيرق التوحيد، قبل أكثر من 50 عامًا.