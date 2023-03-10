قبل ساعات من احتفال الوطن بـ"يوم العَلَم".. "خطاط الشهادتَيْن" يودِّع الدنيا

قبل ساعات من احتفال الوطن بـ"يوم العلم"، ودّع الدنيا وانتقل إلى رحمة الله خطّاط العلم السعودي صالح بن سعد المنصوف، الذي حدَّث أسلوب كتابة الشهادتين والسيف على بيرق التوحيد، قبل أكثر من 50 عامًا.
وستؤدى الصلاة على الفقيد "المنصوف" عصر يوم غدٍ السبت في جامع البابطين شمال الرياض، وسيوارى جثمانه في مقبرة الشمال.
وبالعودة لتفاصيل العمل، نشرت "دارة الملك عبدالعزيز" عبر منصاتها الاجتماعية، مقابلة مصّورة مع "الفقيد"، تحدّث خلالها عن ذكرياته مع تحديث كتابة الشهادتين في الراية السعودية، وكيف قام بالكتابة، وما الأدوات المستخدمة في ذلك.
وقال: "كتابتي للشهادتين كانت منذ عهد الملك فيصل - رحمه الله - في عام 1382هـ - 1962م، وكنت أول من كتب ذلك ولله الحمد".