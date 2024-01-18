أمطار مُتوقَّعة في أجزاء من وسط وشرق المملكة وقد تطال العاصمة الرياض

تشير آخر التوقعات إلى أن الطقس نهار اليوم الخميس سيكون بمشيئة الله، باردًا نسبيًّا في أجزاء مختلفة من المملكة؛ بينما يكون دافئًا على سواحل البحر الأحمر، وتتكاثر كميات من الغيوم فوق أجزاء من وسط وشرق المملكة، كما قد تطال أجزاء من مرتفعات جنوب غرب المملكة، وتكون الرياح معتدلة السرعة في معظم المناطق، وتكون شمالية نشطة السرعة مع احتمال إثارة بعض الأتربة على أجزاء من شرق المملكة.