تعاملات الأربعاء.. مزيج برنت ينخفض عند 92.60 دولار للبرميل

انخفضت أسعار النفط خلال تعاملات الأربعاء قُبيل صدور بيانات المخزونات الأمريكية الرسمية، وسط مخاوف من زيادة المعروض النفطي في الأسواق مع تباطؤ الطلب العالمي على الخام.
ووفقاً للمؤشرات الأولية الصادرة عن وكالة "بلومبيرج"، تباطأ الاقتصاد في الصين خلال أكتوبر، مما يشير إلى أن التعافي المشهود في سبتمبر ليس كافياً لإزالة مخاوف تباطؤ اقتصاد أكبر مستورد للخام في العالم.
وأظهر تقرير معهد البترول الأمريكي الصادر الثلاثاء، ارتفاع مخزونات النفط 4.5 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الحادي والعشرين من أكتوبر، كما صعد مخزون المقطرات 635 ألف برميل، بينما انخفضت مخزونات البنزين 2.3 مليون برميل.
ويترقب المستثمرون صدور البيانات الرسمية من قِبل إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في وقتٍ لاحقٍ اليوم، مع توقعات انخفاض مخزونات النفط 300 ألف برميل.
وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم ديسمبر بنسبة 0.98% أو بنحو 92 سنتاً إلى 92.60 دولار للبرميل، في الساعة 09:10 صباحاً بتوقيت مكة المكرّمة، بعدما صعدت إلى 93.52 دولار للبرميل عند تسوية تعاملات أمس.
وانخفضت أيضاً العقود الآجلة للخام الأمريكي تسليم ديسمبر بنسبة 0.79% أو 67 سنتاً إلى 84.65 دولار للبرميل.