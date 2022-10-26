تعاملات الأربعاء.. مزيج برنت ينخفض عند 92.60 دولار للبرميل

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم ديسمبر بنسبة 0.98% أو بنحو 92 سنتاً إلى 92.60 دولار للبرميل، في الساعة 09:10 صباحاً بتوقيت مكة المكرّمة، بعدما صعدت إلى 93.52 دولار للبرميل عند تسوية تعاملات أمس.