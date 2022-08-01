"السديس" مخاطبًا قيادات رئاسة الحرمين: أبهرتم العالم بمنجزاتكم وصنعتم قصص نجاح

أكد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، أن الانجازات التي حققتها رئاسة الحرمين الشريفين، لم تكن لتنفذ، لولا الدعم المنقطع النظير من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، اللذين يقدمان الغالي والنفيس لخدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما ولا يريدان من وراء ذلك، إلا الأجر والثواب وابتغاء مرضاة الله سبحانه وتعالى.