"الإحصاء": 2022 شهد ارتفاعًا بـ"32.7%" في الإنفاق على البحث والتطوير

وبيّنت الهيئةُ أنه مقارنة بالعام 2021م ارتفع إجمالي عدد الباحثين في مجال البحث والتطوير خلال العام 2022م بنسبة "21.6%" ليبلغ عدد الباحثين "30.16" باحثًا؛ حيث شكل القطاع التعليمي نسبة "89%" من إجمالي عدد الباحثين، وبواقع "26.75" ألف باحث، ويليه القطاع الخاص بنسبة "6%" وبعدد بلغ "1.81" ألف باحث، ثم القطاع الحكومي بنسبة "5%" وبعدد "1.59" ألف باحث.