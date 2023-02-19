مكاتب ودكاكين.. برنامج جدة التاريخية يعرض الحزمة الأولى للمستثمرين

يعرض برنامج جدة التاريخية الحزمة الأولى من الأصول الجاهزة للمستثمرين، التي تتنوع بين المباني التاريخية والمكاتب والدكاكين، ضمن جهود مشروع إعادة إحياء جدة التاريخية، من خلال ترميم وإعادة تأهيل عدة مبانٍ تاريخية تتراوح أعمارها بين ١٠٠ و١٤٠٠ عام.