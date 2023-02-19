مكاتب ودكاكين.. برنامج جدة التاريخية يعرض الحزمة الأولى للمستثمرين

يعرض برنامج جدة التاريخية الحزمة الأولى من الأصول الجاهزة للمستثمرين، التي تتنوع بين المباني التاريخية والمكاتب والدكاكين، ضمن جهود مشروع إعادة إحياء جدة التاريخية، من خلال ترميم وإعادة تأهيل عدة مبانٍ تاريخية تتراوح أعمارها بين ١٠٠ و١٤٠٠ عام.
ويهدف المشروع لإعادة إحياء جدة التاريخية، وإبراز المعالم التراثية وتعزيز نموها الاقتصادي، كمركز تجاري مهم على الضفة الشرقية للبحر الأحمر، من خلال استثمار عناصرها التاريخية وتطوير مجالها المعيشي، لتكون مركزًا جاذبًا للأعمال وبيئة حاضنة للمشاريع الثقافية والإنتاج الإبداعي.
ويسعى المشروع لإيجاد فرص استثمارية مرتبطة بالإرث التاريخي في المنطقة، تستقطب رواد الأعمال وتقدم لهم تسهيلات لوجستية لبدء أعمالهم في "البلد"، كجزء من السعي لتحويل جدة التاريخية المدرجة كأحد مواقع التراث العالمي في اليونسكو إلى وجهة محلية وإقليمية وعالمية، وذلك من خلال الدخول على رابط التسجيل: https://albaladinvest.com .