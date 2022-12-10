لاستعراض الفرص الاستثمارية بجازان.. "الفهاد" يستقبل وفدًا من رجال وسيدات الأعمال

استقبل مدير عام هيئة تطوير وتعمير المناطق الجبلية بجازان المهندس ظافر بن عايض الفهاد، بمقر الهيئة، وفدًا من رجال وسيدات الأعمال "شركاء النجاح"، خلال زيارتهم للمنطقة.
وفي مستهلّ اللقاء، رحّب مدير عام الهيئة بأعضاء الوفد، وتم عرض الفرص الاستثمارية، ومناقشة سبل التعاون والشراكة بين الهيئة والقطاع الخاص، لتطوير بعض الوجهات السياحية والثقافية، في مواقع تابعة للهيئة، ومواقع سياحية أخرى بالمحافظات الجبلية بمنطقة جازان.
ونوه "الفهاد" إلى دعم أمير منطقة جازان، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة، للعمل التكاملي بين جميع الجهات الحكومية والقطاع الخاص، للإسهام في دفع الجهود التنموية والاقتصادية لأعلى المستويات، وخلق فرص عمل لأبناء المنطقة، تماشيًا مع رؤية المملكة ٢٠٣٠.
وأكّد "الفهاد" أن ما تقوم به الهيئة من أعمال وبرامج ودراسات، يهدف لاستغلال الفرص الاستثمارية التي تتواءم مع الأهداف الإستراتيجية المسندة لبرنامج جودة الحياة من رؤية المملكة ٢٠٣٠، وكذلك التوسع في الزراعات الأخرى ذات العائد الاقتصادي العالي، مثل الصندل والعود.
بعدها قام الوفد بزيارة مشاتل وحقول محطات التجارب الزراعية بالهيئة، للاطلاع على الخدمات في مجال زراعة البن، لجميع المزارعين في منطقة جازان، وغيرها من المناطق الجنوبية.
وفي نهاية الزيارة قام الوفد بغرس شتلة بنّ بمحطة التجارب الزراعية التابعة للهيئة، وقدم رجال وسيدات الأعمال شكرهم وتقديرهم على حفاوة الاستقبال.