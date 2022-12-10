لاستعراض الفرص الاستثمارية بجازان.. "الفهاد" يستقبل وفدًا من رجال وسيدات الأعمال

وفي مستهلّ اللقاء، رحّب مدير عام الهيئة بأعضاء الوفد، وتم عرض الفرص الاستثمارية، ومناقشة سبل التعاون والشراكة بين الهيئة والقطاع الخاص، لتطوير بعض الوجهات السياحية والثقافية، في مواقع تابعة للهيئة، ومواقع سياحية أخرى بالمحافظات الجبلية بمنطقة جازان.