موجز "سبق" الأسبوعي: ولي العهد يقود 3 قمم مع الصين ويعلن "سندالة".. و"ميزانية الخير" تُحقق فائضًا

واصلت "سبق" طوال الأسبوع الماضي جهودها في رصد ومتابعة وتحليل الأحداث اليومية المحلية والعالمية عبر فريقها التحريري، وكانت سبَّاقة في وضع قُرائها في قلب الأحداث عبر تغطية مميزة على مدار الساعة، لم تخلُ من الأخبار الحصرية، والخفيفة، والتقارير العميقة، والتحقيقات، والحوارات، ومقاطع الفيديو الرائجة.
وشهد الأسبوع الماضي عددًا من الأحداث كان أبرزها ترؤس سمو ولي العهد رئيس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان، للقمة الخليجية، إضافة إلى القمم الثلاث السعودية والخليجية والعربية، مع دولة الصين، بحضور الرئيس الصيني في العاصمة السعودية الرياض، فيما أعلن ولي العهد عن مشروع تطوير جزيرة "سندالة"؛ أولى وجهات نيوم للسياحة البحرية الفاخرة، وأحد أهمّ المشروعات الداعمة للإستراتيجية الوطنية للسياحة، والتي تم تصميمها لتكون البوابة الرئيسة للرحلات البحرية في البحر الأحمر.
كما شهد الأسبوع إقرار الميزانية السعودية لعام 2030 بإجمالي إنفاق 1.114 مليار ريال، وبإجمالي إيرادات نحو 1.130 مليار ريال، وبفائض نحو 16 مليار ريال، فيما سجّلت ميزانية العام الحالي 2022 فائضًا بلغ 102 مليار ريال، حيث بلغت الإيرادات 1.234 مليار ريال، فيما وصلت المصروفات إلى 1.132 مليار ريال.
وفي السطور الآتية موجز لأبرز أحداث الأسبوع الماضي:
ترأس سمو ولي العهد رئيس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان، نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظهما الله -، قمة الدول الخليجية، والقمم السعودية والخليجية والعربية مع دولة الصين؛ لدفع العلاقات مع بكين إلى مستويات جديدة من النمو والازدهار.
أقر مجلس الوزراء الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 1444/ 1445هـ (2023م)، بإجمالي إنفاق 1.114 مليار ريال، وبإجمالي إيرادات نحو 1.130 مليار ريال، وبفائض نحو 16 مليار ريال.
وسجّلت ميزانية العام الحالي 2022 فائضًا بلغ 102 مليار ريال، حيث بلغت الإيرادات 1.234 مليار ريال، فيما وصلت المصروفات إلى 1.132 مليار ريال.
أعلن الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء عن تطوير جزيرة "سندالة"؛ أولى وجهات نيوم للسياحة البحرية الفاخرة، وأحد أهمّ المشروعات الداعمة للإستراتيجية الوطنية للسياحة، والتي تم تصميمها لتكون البوابة الرئيسة للرحلات البحرية في البحر الأحمر، ولتقديم واحدة من أهم التجارب العالمية في الضيافة والترفيه، ومن المتوقع أن تبدأ الجزيرة باستقبال الزائرين مطلع عام 2024م.
أعلن سفير المملكة بباكستان نواف بن سعيد المالكي عن وصول دعم سخي من مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز للجامعة الإسلامية العالمية بإسلام آباد بمبلغ 4 ملايين دولار؛ لمساعدة الجامعة لسد العجز المالي في ميزانيتها.
قررت مجموعة "أوبك+" تمديد العمل بسياسة إنتاج النفط الحالية دون تغيير، وذلك بعدما اتفقت مجموعة السبع على فرض حد أقصى لأسعار النفط الروسي.
أكّد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، رصد ارتفاعٍ في حالات الإنفلونزا خلال هذا الموسم، مشيرًا إلى ضرورة تلقي لقاح الإنفلونزا للحد منها.
تُوّج البطل السعودي وحامل لقب كأس العالم السائق السعودي يزيد بن محمد الراجحي، بلقب كأس العالم للمرة الثانية تواليًا في باها دبي الصحراوي والذي شكل الجولة الختامية من كأس الاتحاد الدولي للسيارات الـ "FiA" للراليات الصحراوية القصيرة "كروس كانتري باها".
كتبت المغرب تاريخًا جديدًا للعرب والقارة الإفريقية بعد تغلبها على البرتغال بهدف نظيف، وبلوغها الدور قبل النهائي لكأس العالم لكرة القدم المقامة في دولة قطر.
نفى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو شائعات انتقاله إلى نادي النصر خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وذلك بعد تردد الكثير من الأنباء التي ربطته بالنادي السعودي.
نجحت القوى الأمنية في الكويت، بالتنسيق مع السلطات المختصة، في إبعاد 3 آلاف شخص من "المتشبهين بالنساء" عن البلاد منذ بداية العام الجاري.