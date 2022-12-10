موجز "سبق" الأسبوعي: ولي العهد يقود 3 قمم مع الصين ويعلن "سندالة".. و"ميزانية الخير" تُحقق فائضًا

وشهد الأسبوع الماضي عددًا من الأحداث كان أبرزها ترؤس سمو ولي العهد رئيس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان، للقمة الخليجية، إضافة إلى القمم الثلاث السعودية والخليجية والعربية، مع دولة الصين، بحضور الرئيس الصيني في العاصمة السعودية الرياض، فيما أعلن ولي العهد عن مشروع تطوير جزيرة "سندالة"؛ أولى وجهات نيوم للسياحة البحرية الفاخرة، وأحد أهمّ المشروعات الداعمة للإستراتيجية الوطنية للسياحة، والتي تم تصميمها لتكون البوابة الرئيسة للرحلات البحرية في البحر الأحمر.