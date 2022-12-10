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موجز "سبق" الأسبوعي: ولي العهد يقود 3 قمم مع الصين ويعلن "سندالة".. و"ميزانية الخير" تُحقق فائضًا

تحذير من "الصحة" بشأن "الإنفلونزا".. وتبرُّع سخي من خادم الحرمين الشريفين
موجز "سبق" الأسبوعي: ولي العهد يقود 3 قمم مع الصين ويعلن "سندالة".. و"ميزانية الخير" تُحقق فائضًا
ياسر نجدي
ياسر نجدي

واصلت "سبق" طوال الأسبوع الماضي جهودها في رصد ومتابعة وتحليل الأحداث اليومية المحلية والعالمية عبر فريقها التحريري، وكانت سبَّاقة في وضع قُرائها في قلب الأحداث عبر تغطية مميزة على مدار الساعة، لم تخلُ من الأخبار الحصرية، والخفيفة، والتقارير العميقة، والتحقيقات، والحوارات، ومقاطع الفيديو الرائجة.

وشهد الأسبوع الماضي عددًا من الأحداث كان أبرزها ترؤس سمو ولي العهد رئيس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان، للقمة الخليجية، إضافة إلى القمم الثلاث السعودية والخليجية والعربية، مع دولة الصين، بحضور الرئيس الصيني في العاصمة السعودية الرياض، فيما أعلن ولي العهد عن مشروع تطوير جزيرة "سندالة"؛ أولى وجهات نيوم للسياحة البحرية الفاخرة، وأحد أهمّ المشروعات الداعمة للإستراتيجية الوطنية للسياحة، والتي تم تصميمها لتكون البوابة الرئيسة للرحلات البحرية في البحر الأحمر.

كما شهد الأسبوع إقرار الميزانية السعودية لعام 2030 بإجمالي إنفاق 1.114 مليار ريال، وبإجمالي إيرادات نحو ‏1.130 مليار‎ ‎ريال‏، وبفائض نحو 16 مليار ريال، فيما سجّلت ميزانية العام الحالي 2022 فائضًا بلغ 102 مليار ريال، حيث بلغت الإيرادات 1.234 مليار ريال، فيما وصلت المصروفات إلى 1.132 مليار ريال.

وفي السطور الآتية موجز لأبرز أحداث الأسبوع الماضي:

ولي العهد يترأس القمم

ترأس سمو ولي العهد رئيس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان، نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظهما الله -، قمة الدول الخليجية، والقمم السعودية والخليجية والعربية مع دولة الصين؛ لدفع العلاقات مع بكين إلى مستويات جديدة من النمو والازدهار.

موجز "سبق" الأسبوعي: ولي العهد يقود 3 قمم مع الصين ويعلن "سندالة".. و"ميزانية الخير" تُحقق فائضًا
خادم الحرمين يستقبل رئيس جمهورية الصين الشعبية.. بحضور ولي العهد
موجز "سبق" الأسبوعي: ولي العهد يقود 3 قمم مع الصين ويعلن "سندالة".. و"ميزانية الخير" تُحقق فائضًا
ولي العهد يستقبل رئيس جمهورية الصين ويعقدان جلسة مباحثات رسمية
موجز "سبق" الأسبوعي: ولي العهد يقود 3 قمم مع الصين ويعلن "سندالة".. و"ميزانية الخير" تُحقق فائضًا
نيابة عن الملك.. ولي العهد يرأس اجتماع الدورة الـ43 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي
موجز "سبق" الأسبوعي: ولي العهد يقود 3 قمم مع الصين ويعلن "سندالة".. و"ميزانية الخير" تُحقق فائضًا
نيابة عن خادم الحرمين.. ولي العهد يترأس "قمة الرياض الخليجية الصينية للتعاون والتنمية"
موجز "سبق" الأسبوعي: ولي العهد يقود 3 قمم مع الصين ويعلن "سندالة".. و"ميزانية الخير" تُحقق فائضًا
نيابة عن خادم الحرمين.. ولي العهد يترأس "قمة الرياض العربية الصينية للتعاون والتنمية"

ميزانية سعودية مليارية

أقر مجلس الوزراء الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 1444/ 1445هـ (2023م)، بإجمالي إنفاق 1.114 مليار ريال، وبإجمالي إيرادات نحو ‏1.130 مليار‎ ‎ريال‏، وبفائض نحو 16 مليار ريال.

وسجّلت ميزانية العام الحالي 2022 فائضًا بلغ 102 مليار ريال، حيث بلغت الإيرادات 1.234 مليار ريال، فيما وصلت المصروفات إلى 1.132 مليار ريال.

موجز "سبق" الأسبوعي: ولي العهد يقود 3 قمم مع الصين ويعلن "سندالة".. و"ميزانية الخير" تُحقق فائضًا
‫مجلس الوزراء يقر ميزانية 2023: الإيرادات تقفز إلى 1.130 مليار والفائض 16 مليار ريال
موجز "سبق" الأسبوعي: ولي العهد يقود 3 قمم مع الصين ويعلن "سندالة".. و"ميزانية الخير" تُحقق فائضًا
ولي العهد: ميزانية 2023 تدعم الإنفاق الاستراتيجي وتحافظ على المركز المالي للسعودية

تطوير "سندالة"

أعلن الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء عن تطوير جزيرة "سندالة"؛ أولى وجهات نيوم للسياحة البحرية الفاخرة، وأحد أهمّ المشروعات الداعمة للإستراتيجية الوطنية للسياحة، والتي تم تصميمها لتكون البوابة الرئيسة للرحلات البحرية في البحر الأحمر، ولتقديم واحدة من أهم التجارب العالمية في الضيافة والترفيه، ومن المتوقع أن تبدأ الجزيرة باستقبال الزائرين مطلع عام 2024م.

موجز "سبق" الأسبوعي: ولي العهد يقود 3 قمم مع الصين ويعلن "سندالة".. و"ميزانية الخير" تُحقق فائضًا
ولي العهد يعلن تطوير جزيرة "سندالة".. أولى الوجهات البحرية الفاخرة في نيوم

تبرع سخي من خادم الحرمين

أعلن سفير المملكة بباكستان نواف بن سعيد المالكي عن وصول دعم سخي من مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز للجامعة الإسلامية العالمية بإسلام آباد بمبلغ 4 ملايين دولار؛ لمساعدة الجامعة لسد العجز المالي في ميزانيتها.

موجز "سبق" الأسبوعي: ولي العهد يقود 3 قمم مع الصين ويعلن "سندالة".. و"ميزانية الخير" تُحقق فائضًا
بـ4 ملايين دولار.. تبرع سخي من خادم الحرمين للجامعة الإسلامية بباكستان

أوبك+ تمدد العمل بسياستها

قررت مجموعة "أوبك+" تمديد العمل بسياسة إنتاج النفط الحالية دون تغيير، وذلك بعدما اتفقت مجموعة السبع على فرض حد أقصى لأسعار النفط الروسي.

موجز "سبق" الأسبوعي: ولي العهد يقود 3 قمم مع الصين ويعلن "سندالة".. و"ميزانية الخير" تُحقق فائضًا
"رويترز": "أوبك+" تُمدد العمل بسياسة إنتاج النفط الحالية دون تغيير

تحذير من "الصحة"

أكّد المتحدث ‫الرسمي لوزارة الصحة، رصد ارتفاعٍ في حالات ‫الإنفلونزا خلال هذا الموسم، مشيرًا إلى ضرورة تلقي لقاح الإنفلونزا للحد منها.

موجز "سبق" الأسبوعي: ولي العهد يقود 3 قمم مع الصين ويعلن "سندالة".. و"ميزانية الخير" تُحقق فائضًا
متحدث "الصحة" يعلن رصد ارتفاع في حالات الإنفلونزا: العناية المركزة مملوءة بكثيرين

كأس العالم سعودي

تُوّج البطل السعودي وحامل لقب كأس العالم السائق السعودي يزيد بن محمد الراجحي، بلقب كأس العالم للمرة الثانية تواليًا في باها دبي الصحراوي والذي شكل الجولة الختامية من كأس الاتحاد الدولي للسيارات الـ "FiA" للراليات الصحراوية القصيرة "كروس كانتري باها".

موجز "سبق" الأسبوعي: ولي العهد يقود 3 قمم مع الصين ويعلن "سندالة".. و"ميزانية الخير" تُحقق فائضًا
السعودية تضع يدها على كأس العالم من خلال بطلها العالمي يزيد الراجحي للمرة الثانية

المغرب تكتب التاريخ

كتبت المغرب تاريخًا جديدًا للعرب والقارة الإفريقية بعد تغلبها على البرتغال بهدف نظيف، وبلوغها الدور قبل النهائي لكأس العالم لكرة القدم المقامة في دولة قطر.

موجز "سبق" الأسبوعي: ولي العهد يقود 3 قمم مع الصين ويعلن "سندالة".. و"ميزانية الخير" تُحقق فائضًا
كأس العالم قطر 2022: المستحيل ليس مغربياً.. أسقطت البرتغال وتأهلت لنصف النهائي

رونالدو ينفي ارتباطه بالنصر

نفى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو شائعات انتقاله إلى نادي النصر خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وذلك بعد تردد الكثير من الأنباء التي ربطته بالنادي السعودي.

موجز "سبق" الأسبوعي: ولي العهد يقود 3 قمم مع الصين ويعلن "سندالة".. و"ميزانية الخير" تُحقق فائضًا
"رونالدو" ينفي التوقيع لنادي "النصر"

الكويت تُبعد 3 آلاف "متشبه بالنساء"

نجحت القوى الأمنية في الكويت، بالتنسيق مع السلطات المختصة، في إبعاد 3 آلاف شخص من "المتشبهين بالنساء" عن البلاد منذ بداية العام الجاري.

موجز "سبق" الأسبوعي: ولي العهد يقود 3 قمم مع الصين ويعلن "سندالة".. و"ميزانية الخير" تُحقق فائضًا
عقب تعليمات صارمة.. الكويت تُبعد 3 آلاف "متشبه بالنساء" منذ بداية العام

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