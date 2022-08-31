"مسك" تحتفي بذكرى مرور 10 سنوات على تأسيسها

يُذكر أن مؤسسة محمد بن سلمان "مسك" بدأت رحلتها في عام 2011، بهدف خلق الفرص للشباب وتوظيف طاقاتهم بالشكل الأمثل، وإتاحة المجال لهم وتقديم الدعم اللازم لبناء المبادرات والبرامج الشبابية؛ فقد ركزت برامجها خلال السنوات الماضية على مجالات الأعمال والثقافة والتقنية والإعلام الرقمي، وانعكست في إنجازات ومبادرات المؤسسة خلال العقد الماضي، وتبلورت رؤية المؤسسة في استراتيجيتها المحدثة التي تستهدف التمكين في مجالات التقنية، والعلوم، والثقافة، والفنون، والتعليم، وريادة الأعمال؛ لتصل المؤسسة إلى واقع جديد من التمكين تعمل خلاله مع الجهات والشركات التابعة لها في تعظيم الأثر عبر توفير وصناعة الفرص للأفراد ونقل الخبرات لمؤسسات القطاع غير الربحي في المملكة.