استعدادًا للحج.. "الهلال الأحمر" يؤمّن أكثر من 10 ملايين قطعة طبية لسيارات الإسعاف

وجهزت الوحدة التموين الطبي بأكثر من (10000) صندوق يحتوي على عشرة ملايين قطعة من المستهلكات الطبية، بالإضافة إلى وجود رصيد احتياطي يقدر بـ 5 ملايين قطعة طبية في نقاط الإمداد يسهل من خلالها تأمين الميدان بشكل مستمر وبدون انقطاع.