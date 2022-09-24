ولي العهد يستقبل متحدث الرئاسة ووزير الخزانة والمالية بجمهورية تركيا

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، في قصر السلام بجدة اليوم متحدث الرئاسة التركي الدكتور إبراهيم كالن، ووزير الخزانة والمالية التركي السيد نور الدين نباتي.