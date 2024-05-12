"الصحفي" يتفقَّد مراكز المراقبة الصحية بميناء جدة الإسلامي

وتأتي هذه الزيارة في سياق تفعيل الخطط الاستباقية للتجمع، والتشديد على أهمية الجهود المشتركة بين مختلف الجهات المعنية وفقًا لتوجيهات القيادة الرشيدة؛ لضمان سلامة وصحة الحجاج.