"الصحفي" يتفقَّد مراكز المراقبة الصحية بميناء جدة الإسلامي

قام رئيس اللجنة التنفيذية لحج 1445هــ بتجمع جدة الصحي الأول، الدكتور عبدالله بن جابر الصحفي، بزيارة تفقدية لمراكز المراقبة الصحية بميناء جدة الإسلامي.
وتأتي هذه الزيارة في إطار استعدادات التجمع لاستقبال حجاج بيت الله الحرام في موسم حج 1445هــ.
واستمع "الصحفي" خلال الجولة إلى شروحات مفصلة حول آلية العمل، إضافة إلى تفقُّد التجهيزات والمعدات الطبية المتاحة.
وتأتي هذه الزيارة في سياق تفعيل الخطط الاستباقية للتجمع، والتشديد على أهمية الجهود المشتركة بين مختلف الجهات المعنية وفقًا لتوجيهات القيادة الرشيدة؛ لضمان سلامة وصحة الحجاج.
كما أشاد رئيس اللجنة بجاهزية وتجهيز مراكز المراقبة الصحية، وأثنى على جهود الفرق الطبية والإدارية.