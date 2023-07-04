فتح باب القبول لذوي الإعاقة وصعوبات التعلم بجامعة الأعمال والتكنولوجيا العام الدراسي المقبل

وأوضحت مديرة المركز الدكتورة مشاعل باطرفي، أن الجامعة أطلقت عددًا من الخدمات للمركز التي تدعم العملية التعليمية؛ منها: السيارات الكهربائية، والسماعات المكبرة للأصوات، والكتب الإلكترونية التي يتم توفيرها بناءً على احتياجات كل طالب؛ إيمانًا منه بأهمية تحقيق المساواة والعدل في توفير فرص تعليمية مناسبة لهذه الفئة من المجتمع، مشيرة إلى أن المركز يطبق كافة المعايير اللازمة لتحقيق الوصول الشامل، ويخدم الطلبة والطالبات الذين يعانون من صعوبات تعلم، بتطبيق أعلى المعايير الدولية التي يعمل بها في معظم الجامعات الأمريكية والبريطانية.