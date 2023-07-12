"الأرصاد": رياحٌ مُثيرة للأتربة والغبار تحدُّ من مدى الرؤية على الأجزاء الساحلية من جازان وعسير ومكة والمدينة والشرقية ونجران

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف؛ يصل إلى مترين على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية على الجزأين الشمالي والأوسط بسرعة 25-45 كم/ساعة، وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية؛ تتحول ليلاً غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-32 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف؛ يصل إلى مترين على الجزأين الشمالي والأوسط، وحالة البحر خفيف الموج.