" فيصل بن مشعل" يضع حجر الأساس لمشروع مأوى الغزلان بمتنزه القصيم الوطني

واستمع خلال الزيارة إلى شرح موجز من المشرف العام على فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالقصيم المهندس سلمان الصوينع، عن أهمية هذا المشروع الذي تبلغ تكلفته 665 ألف ريال، حيث يهدف إلى إيجاد مأوى للغزلان تشمل 40 رأسًا من غزال الريم، و 20 رأسًا من المها العربي، إضافة إلى أعداد من الأرنب البرّي.