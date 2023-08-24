جدة.. جامعة "كاوست" تحتفي بتخريج 100 طالب وطالبة للذكاء الاصطناعي

واعتمدت خطة برنامج المعسكرات على 3 مراحل بمستويات مختلفة؛ حيث بدأت بالمستوى التمهيدي الذي تقدم له أكثر من 10 آلاف طالب وطالبة من مناطق المملكة كافة، تم قبول 1000 طالب وطالبة منهم، ثم تلا ذلك المستوى المتقدم الذي اختير فيه 300 من الطلبة المتفوقين ليتمكّن 140 طالبًا وطالبة من الوصول لمستوى المعسكر الصيفي في جامعة كاوست، وابتعث منهم 15 من الطلبة الجامعيين المتفوقين إلى معسكر كلية ليدي مارغريت هول التدريبي في جامعة أكسفورد ببريطانيا.