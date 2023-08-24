جدة.. جامعة "كاوست" تحتفي بتخريج 100 طالب وطالبة للذكاء الاصطناعي

رعى محافظُ جدة الأمير سعود بن عبد الله بن جلوي، اليوم، حفلَ تخريج 100 طالب وطالبة من المعسكرات الصيفية للذكاء الاصطناعي لمرحلة الجامعيين بجامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية، وذلك بحضور نائب رئيس الجامعة للشؤون الحكومية سليمان الثنيان، وعدد من الأكاديميين والمسؤولين من القطاعات الحكومية.
وتأتي هذه المعسكرات بتنظيم من الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا"، وجامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية "كاوست"، ممثلة في أكاديمية كاوست، وكلية "ليدي مارغريت هول" في جامعة أكسفورد البريطانية؛ من أجل رفع مستوى معرفتهم بهذه التقنيات المتقدمة لبناء القدرات البشرية والاستثمار الأمثل في الكفاءات الشابة، وتمكين رأس المال البشري بما يُحقّق الأهداف الاستراتيجية للمملكة والإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.
وقال مدير أكاديمية "كاوست" البروفيسور سلطان البركاتي: "إن الذكاء الاصطناعي يقدم للبشرية الكثير، ولعل الجميع يستحضر في ذهنه كيف سهّل لنا الذكاء الاصطناعي جزءًا من أعمالنا، أو حتى في حياتنا بالكامل، وهذا ما جعل العديد من القطاعات الحكومية والوزارات والمنظمات غير الربحية تتعاون مع أكاديمية "كاوست" لتوفير دورات وورش عمل ثرية في المجالات لمنسوبيها".
من جانبه أكد مديرُ أكاديمية "سدايا" محمد الزهراني، اهتمامَ "سدايا" ببناء القدرات البشرية من خلال هذه المعسكرات النوعية التي تسهم في اكتشاف المواهب في سنّ مبكرة، وتأسيس نواة لعلماء سعوديين في الذكاء الاصطناعي والبيانات في المستقبل بوصفها المرجع الوطني لهما من خلال التأهيل النوعي والمكثف والمشاريع التي يعملون عليها في هذه السن المبكرة.
واعتمدت خطة برنامج المعسكرات على 3 مراحل بمستويات مختلفة؛ حيث بدأت بالمستوى التمهيدي الذي تقدم له أكثر من 10 آلاف طالب وطالبة من مناطق المملكة كافة، تم قبول 1000 طالب وطالبة منهم، ثم تلا ذلك المستوى المتقدم الذي اختير فيه 300 من الطلبة المتفوقين ليتمكّن 140 طالبًا وطالبة من الوصول لمستوى المعسكر الصيفي في جامعة كاوست، وابتعث منهم 15 من الطلبة الجامعيين المتفوقين إلى معسكر كلية ليدي مارغريت هول التدريبي في جامعة أكسفورد ببريطانيا.