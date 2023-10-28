اتساع رقعة السُّحُب الرعدية وأمطار تشمل عدة مناطق اليوم السبت

وتشير آخر البيانات الجوية في "مركز طقس العرب الإقليمي"، إلى امتداد السحب الرعدية بمشيئة الله مع ساعات ما بعد الظهر والعصر إلى الطائف وجدة ومكة المكرمة والمدينة المنورة، وتشمل لاحقًا أجزاءَ من القصيم وحائل والحدود الشمالية من المملكة، تكون غزيرة أحيانًا في بعض المناطق.