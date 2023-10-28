اتساع رقعة السُّحُب الرعدية وأمطار تشمل عدة مناطق اليوم السبت

اتساع رقعة السُّحُب الرعدية وأمطار تشمل عدة مناطق اليوم السبت
بحسب آخر الخرائط الجوية في "طقس العرب"، يستمرّ تأثُّر السعودية يوم غدٍ السبت بحالة جوية خريفية؛ حيث من المتوقّع أن تشمل السحب الرعدية الممطرة مساحات جغرافية أكثر تشمل عدة مناطق جنوب غرب وغرب المملكة، وصولًا إلى الحدود الشمالية.
وفي التفاصيل: متوقّع بمشيئة الله أن يزداد تأثّر السعودية يوم السبت بحالة جوية خريفية، وتنتشر السُّحُب الرعدية على نطاقات أوسع تكون مرفقة بهطول للأمطار المتوسّطة والغزيرة، وتساقط حبات البرد أحيانًا، تشمل في ساعات الصباح الباكر السهول الساحلية من جازان وعسير، بالإضافة للأجزاء الداخلية منها.
وتشير آخر البيانات الجوية في "مركز طقس العرب الإقليمي"، إلى امتداد السحب الرعدية بمشيئة الله مع ساعات ما بعد الظهر والعصر إلى الطائف وجدة ومكة المكرمة والمدينة المنورة، وتشمل لاحقًا أجزاءَ من القصيم وحائل والحدود الشمالية من المملكة، تكون غزيرة أحيانًا في بعض المناطق.