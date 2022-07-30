"هيئة الاتصالات" تطلق مسابقة بحثية عالمية حول الشبكات غير الأرضية

وبيّنت الهيئة أن الأوراق المقدمة سيجري تحكيمها ودعوة أبرز عشرة أفكار منها للعرض على منصة "المنتدى الدولي للشبكات غير الأرضية" الذي ستنعقد أعماله في الرياض خلال الفترة من 8 إلى 10 نوفمبر المقبل، كما ستُقيّم الأفكار المقبولة حينها وتمنح الجوائز لأفضل ثلاثة أوراق منها.