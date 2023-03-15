"سكني": 20 ألف أسرة سعودية سكنت مسكنها الأول منذ بداية العام

كشف برنامج "سكني" عن استفادة 7510 أسرة سعودية في شهر فبراير الماضي، من جميع الخيارات السكنية والحلول التمويلية التي يُتيحها البرنامج إلكترونياً لمستفيديه ضمن إجراءات سهلة وميسرة، فيما بلغ عدد الأسر التي سكنت مسكنها الأول 10,218 أسر سعودية، ليصل بذلك عدد الأسر المستفيدة منذ بداية العام إلى 17,519 أسرة، فيما بلغ عدد الأسر التي سكنت مسكنها الأول منذ بداية العام 20,726 أسرة، وذلك في إطار الجهود المشتركة لتحسين القدرة على تحمل تكاليف السكن، تحقيقًا لأهداف برنامج الإسكان - أحد برامج رؤية المملكة 2030 – عبر إتاحة فرص تملك المسكن الملائم للأسر السعودية، من خلال توفير منتجات السكنية متعددة وحلول تمويلية متنوعة.